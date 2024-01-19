Kaftancıoğlu çifti boşandı
Canan Kaftancıoğlu ile Ali Naki Kaftancıoğlu, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kendisi gibi doktor olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu boşandı.
İkilinin, 8 Ocak'ta anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.
23 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çiftin davası 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi’nde görüldü.
Sosyal medya hesabından boşanma davasını doğrulayan Canan Kaftancıoğlu, özel hayatına ilişkin bazı iddialara ise tepki gösterdi.
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