Kaftancıoğlu çifti boşandı

Canan Kaftancıoğlu ile Ali Naki Kaftancıoğlu, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kendisi gibi doktor olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu boşandı.

İkilinin, 8 Ocak'ta anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.

23 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çiftin davası 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi’nde görüldü.

Sosyal medya hesabından boşanma davasını doğrulayan Canan Kaftancıoğlu, özel hayatına ilişkin bazı iddialara ise tepki gösterdi.