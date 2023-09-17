Kaftancıoğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı: Kentlerimizi sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yerel seçimlerde başarıya ulaşarak tüm ilçelerimizi, kentlerimizi ve elbette büyükşehirlerimizi sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp tüm Türkiye'ye adaleti, demokrasiyi tesis edeceğimize her geçen gün daha çok inanıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende konuşan Kaftancıoğlu, "Sayın Genel Başkanım görev süremin sonlanmasına az bir zaman kala 5,5 yıl boyunca İstanbul'da sayısız etkinlik gerçekleştirdik hep birlikte. Sayısız şekillerde, sayısız salonlarda, farklı farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün şunu ifade etmek isterim ki İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde beni en çok heyecanlandıranlardan biri de aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz etkinliklerdi, yani bugün olduğu gibi" dedi.

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: "Hepimiz biliyoruz ki adalet mücadelesi, eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi ve elbette hakça paylaşım mücadelesi bir tek kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil; ama hepsini barındıran demokrasi mücadelesi, bu saydıklarımıza inanan isimlerin yan yana gelerek sürdürebilecekleri bir mücadeledir."

"İNANCIMIZ ARTIYOR"

Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi: "Bizler CHP'de sizin öncülüğünüzde bu mücadeleyi verirken, bu mücadelemize ortak olmak CHP çatısı altında 'Ben de artık bu mücadelenin ortağıyım' diyerek aramıza katılan arkadaşlarımız, bizim inandığımız değerleri elbette inandığımız ilkeleri hayata geçirebilmemiz için inancımızı artırmamıza neden oluyor."

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Kaftancıoğlu, "Sizlerin sayesinde önümüzdeki bütün seçimlerde, başta yerel seçimlerde başarıya ulaşarak tüm ilçelerimizi, kentlerimizi ve elbette büyükşehirlerimizi sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp tüm Türkiye'ye adaleti, demokrasiyi tesis edeceğimize her geçen gün daha çok inanıyorum" diye konuştu.