Kaftancıoğlu selde evlerini su basan aileleri ziyaret etti: Doğal afetlerin ne partisi ne siyaseti olur

İstanbul’da yaşanan sel felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen Aslan ailesini ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Doğal afetlerin siyasetini yapanları ben hep eleştiririm. Bu işin siyasetten ziyade ne olursa olsun vatandaşı korumaya dönük çalışmak lazım ama en azından devletin yaptığı bir hastaneyi, metroyu sel basmasının hepimizin çok dikkatli olması gerektirdiğini düşünüyorum. Bu doğal afetlerin ne partisi olur, ne siyaseti olur. Siyaset niye yapılır? Vatandaş için yapılır. İşte şu mağduriyeti gidermenin adıdır siyaset" dedi.

Güncel 07.09.2023 21:45 Giriş: 07.09.2023 21:45

Güncelleme: 07.09.2023 21:57 Kaynak: ANKA

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