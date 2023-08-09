Kağıthane'de bir erkek 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence etti

Kağıthane’de Yasir Cakacık isimli erkek, 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Kendisini, "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım" diyerek savunan Cakacık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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