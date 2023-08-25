Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis yaşamını yitirdi

İstanbul Kağıthane'de operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırganlardan biri ölü, biri ise yaralı olarak toplam beş kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, ağır yaralı polis memuru Hakan Telli'nin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1’i öldü, 1’i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Yaralanan polislerden Hakan Telli'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Operasyon, saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir eve yapıldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralandı.



CADDE VE SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI



Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Bekçi yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi.



1 SALDIRGAN ÖLDÜ, 4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI



Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA: BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.