Kağıtta çan çaldı, grev başladı

Emek Servisi

Zonguldak Çaycuma’daki OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. AŞ ile Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 280 işçi greve başladı.

Grev alanında konuşan Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Bayram Kabuk, “Temel uyuşmazlık konusu ücret ve işyerinde yaşanan sorunlara karşı işverenin anlaşmaz tutumudur. İlk 6 aylık ücret talebimiz 31 Aralık 2023 ücretlerine yüzde 180 iken işverenin buna karşılık teklifi ise yüzde 85 düzeyinde kalmıştır. 280 üyemizin çalıştığı iş yerinde TİS dönemi başlangıcı itibariyle 200’den fazla üyemiz asgari ücret altında kalmıştır. Yıllarca üretim yapan kıdemli ve vasıflı OYKA işçileri artık kendilerine dayatılan sefalet ücretlerini kabul etmediklerini ve üretimden gelen güçlerini kullanarak grev istediklerini gür bir sesle dile getirdiler” dedi.

“Her gün enflasyonun altında ezilen, yaşam koşulları geriye giden OYKA Kağıt işçileri kiralarını dahi ödemekte zorlanırken, işverenin ücret önerisi kabul edilemez noktadır” diyen Kabuk “Bu nedenle taleplerimiz karşılanana kadar haklı grevimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha bildirmek istiyoruz. Buradan bir kez daha başta Çaycuma halkı olmak üzere tüm Türkiye’deki sınıf dostlarını haklı grevimizi büyütmeye, sesimize ses katmaya davet ediyoruz. Ücretlerimiz insanca yaşam koşullarına getirilsin. Dayatmalar son bulsun. Çalışma koşulları iyileştirilsin. Yaşasın onurlu OYKA Kağıt işçileri, yaşasın onurlu mücadelemiz, yaşasın grev” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMEYİ İMZALAYIN

Üç aydır devam eden görüşmelerden sonuç alınamadığını, zam taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç ise patronu toplu sözleşmeyi imzalamaya davet etti.