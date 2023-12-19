Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.22'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-19
Saat:23:22:52 TSİ
Enlem:37.82444 N
Boylam:36.31889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oL7KCBoFQz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber