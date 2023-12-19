Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel 19.12.2023 23:41 Giriş: 19.12.2023 23:41

Güncelleme: 19.12.2023 23:54 Kaynak: Haber Merkezi

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