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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 19.12.2023 23:41
  • Giriş: 19.12.2023 23:41
  • Güncelleme: 19.12.2023 23:54
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 23.22'de gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.

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