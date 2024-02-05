Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.13'te Dulkadiroğlu'nda 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-05
Saat:13:13:15 TSİ
Enlem:37.43278 N
Boylam:37.08222 E
Derinlik:6.1 km
Detay:https://t.co/VmvnMcKwpa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD verilerine göre, sarsıntı 6.1 km derinlikte yaşandı.
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