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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 05.02.2024 13:24
  • Giriş: 05.02.2024 13:24
  • Güncelleme: 05.02.2024 13:29
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.13'te Dulkadiroğlu'nda 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştiğini bildirdi. 

AFAD verilerine göre, sarsıntı 6.1 km derinlikte yaşandı. 

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