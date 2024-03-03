Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta saat 08:05'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08:05'te meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.