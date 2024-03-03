Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta saat 08:05'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.03.2024 08:18
  • Giriş: 03.03.2024 08:18
  • Güncelleme: 03.03.2024 08:20
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08:05'te meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol