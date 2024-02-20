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Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 20.02.2024 06:58
  • Giriş: 20.02.2024 06:58
  • Güncelleme: 20.02.2024 07:03
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06.23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Depremin büyülüğü 3.9 olarak duyuruldu.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi.

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