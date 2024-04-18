Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08:45'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08:45'te meydana gelen depremin derinliği, 11.35 km olarak ölçüldü.