Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08:45'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08:45'te meydana gelen depremin derinliği, 11.35 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-04-18
Saat:08:45:31 TSİ
Enlem:38.14361 N
Boylam:36.69222 E
Derinlik:11.35 km
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