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Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08:45'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 18.04.2024 08:57
  • Giriş: 18.04.2024 08:57
  • Güncelleme: 18.04.2024 09:02
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08:45'te meydana gelen depremin derinliği, 11.35 km olarak ölçüldü.

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