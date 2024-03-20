Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08:55'te Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08:55'te meydana gelen depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-20
Saat:08:55:42 TSİ
Enlem:37.48556 N
Boylam:36.98861 E
Derinlik:5.13 km
Detay:https://t.co/HPAstCo1Qd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi