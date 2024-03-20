Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08:55'te Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08:55'te meydana gelen depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü.