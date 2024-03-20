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Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08:55'te Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 20.03.2024 09:02
  • Giriş: 20.03.2024 09:02
  • Güncelleme: 20.03.2024 09:08
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Saat 08:55'te meydana gelen depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü.

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