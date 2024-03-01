Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.
AFAD verilerine göre, deprem, saat 17.09'da Pazarcık'ta yaşandı.
Derinliği 7 kilometre olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vIghrRV1VT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi