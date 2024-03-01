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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Güncel
  • 01.03.2024 17:23
  • Giriş: 01.03.2024 17:23
  • Güncelleme: 01.03.2024 17:27
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.

AFAD verilerine göre, deprem, saat 17.09'da Pazarcık'ta yaşandı. 

Derinliği 7 kilometre olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti.

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