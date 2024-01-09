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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 09.01.2024 22:29
  • Giriş: 09.01.2024 22:29
  • Güncelleme: 09.01.2024 22:31
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.20'de, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.

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