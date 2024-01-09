Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.20'de, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-09
Saat:22:20:09 TSİ
Enlem:38.00583 N
Boylam:37.49111 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/l4vg7mrkjI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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