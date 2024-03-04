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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Maraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 04.03.2024 11:37
  • Giriş: 04.03.2024 11:37
  • Güncelleme: 04.03.2024 11:50
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem medyana geldi. 

AFAD'ın açıklamasına göre deprem saat 11.26'da ve 7 km derinlikte yaşandı. 

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