Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Maraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Maraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem saat 11.26'da ve 7 km derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-04
Saat:11:26:04 TSİ
Enlem:38.20889 N
Boylam:37.40806 E
Derinlik:7 km
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