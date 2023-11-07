Kahramanmaraş'ta fabrika yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Güncel 07.11.2023 17:50 Giriş: 07.11.2023 17:50

Güncelleme: 07.11.2023 17:57 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı fabrikaya çok sayıda ekip gönderirken, Orman Bölge Müdürlüğü de yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler 25 araçla yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da depodaki pamuk balyalarını alevlerden kurtarmak için çalıştı. Çalışanlar forkliftle depoya girerek çok sayıda balyayı dışarıya çıkardı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.