Kahramanmaraş'ta kaymakam evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kahramanamaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu.

İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü, sabah saatlerinde kaymakamı makama götürmek için evine gitti.

Kaymakam Coşkun'a ulaşamayan şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaymakamı evinde silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Coşkun’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Mehmet Coşkun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Coşkun, sırasıyla, Kastamonu-İhsangazi ve Artvin-Kemalpaşa'da görev yaptı.