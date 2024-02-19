Kahramanmaraş'ta okul müdürü hakkında taciz iddiası: Soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan A.M'nin okul müdürü N.S’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Valilik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada müdür N.S, yardımcısı N.Y. ve sınıf öğretmeni Ö.A’nın görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenini taciz ettiği iddia edilen okul müdürünün yanı sıra; müdür yardımcısı ve bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü N.S, sınıf öğretmeni A.M’yi sözlü olarak taciz etmeye başladı.

A.M, ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı. Okula gelen sendika temsilcileri, okul müdürüyle görüştü. Ancak N.S’nin tacizlerinin devam etmesi üzerine A.M, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

"CİNSEL TACİZ AMACIYLA HAREKET ETMİŞTİR"

A.M, şikayetinin ardından N.S.’nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu.

A.M, savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.’den şikayetçiyim."

VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığı ifade edilerek şunlara yer verildi:

"Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulda müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde valiliğimizce, 657 Sayılı Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."