Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Güncel 08.09.2023 15:33 Giriş: 08.09.2023 15:33

Güncelleme: 08.09.2023 15:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA