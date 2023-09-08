Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Güncel
  • 08.09.2023 15:33
  • Giriş: 08.09.2023 15:33
  • Güncelleme: 08.09.2023 15:35
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

BirGün'e Abone Ol