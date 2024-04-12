Kahramanmaraş'ta zincir kahve dükkanına saldırı

Kahramanmaraş Valiliği, bir alışveriş merkezinin altındaki zincir kahve dükkanına iki saldırgan tarafından pompalı tüfekle ve taşla saldırıldığını duyurdu. Saldırganlardan birinin yakalandığı belirtilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

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ANKA