Kahramanmaraş'taki fabrika yangını 20 sat sonra kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta, dün bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 20 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sırasında müdahalede bulunan 2 fabrika işçisi ve 1 güvenlik görevlisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Güncel 26.08.2023 13:38 Giriş: 26.08.2023 13:38

Güncelleme: 26.08.2023 13:44 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA