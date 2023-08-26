Kahramanmaraş'taki fabrika yangını 20 sat sonra kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta, dün bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 20 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sırasında müdahalede bulunan 2 fabrika işçisi ve 1 güvenlik görevlisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
Kahramanmaraş'ta dün geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.
Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyulmuştu.
Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler ve arazözler de yönlendirilmişti.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Yangına müdahale çalışmalarına destek vermeye çalışırken dumandan etkilenen 2 fabrika işçisiyle 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılmıştı.
Helikopter, 2 arazöz, 3 su tankı, 20 personel ve çeşitli iş makineleriyle yapılan müdahale sonucu yangın, yaklaşık 20 saat sonra kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.