Kakao krizi büyüyor: Çikolata fiyatlarında sert artış yolda

Dünyadaki kakao üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Fildişi Sahilleri ve Gana'da kakao fabrikaları artan maliyetleri karşılayamaz hale geldi. Fabrikaların üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla birlikte fiyatlarda rekor artışlar yaşanırken çikolata fiyatlarının sert bir şekilde artması bekleniyor.

Fildişi Sahilleri ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla kakao fiyatları rekor kırmaya devam etti.

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan iki ülkeden gelen haberlerin ardından, tüm dünyada çikolata fiyatlarını keskin bir şekilde artırması bekleniyor.

KAKAO HASADI AZALDI

İklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata üreticilerini fiyat artırımı yapmaya itmişti.

Üretim kesintisinin devam etmesiyle birlikte çikolata fiyatlarının daha da sert bir şekilde artabileceği tahmin ediliyor.

Vietnam’da da kahve stoklarının düşmesiyle kahve fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.