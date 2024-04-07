Kalamış Yat Limanı’nı satmak için uğraşıyorlar

Haber Merkezi

İstanbul’daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yeni bir ihale süreci başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı. İhaleyle, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletilmek üzere özelleştirilecek.

Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 120 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 150 bin lira ve son teklif verme tarihi 29 Mayıs olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile yapılacak, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

KADIKÖY HALKI ‘YEŞİL ALAN OLSUN’ DEMİŞTİ

Kadıköy Kent İnisiyatifi, Kadıköy Belediyesi, çevre hakkı savunucuları, muhalefet partileri ve aktivistler, geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalarda bölgede faaliyet gösteren marinanın gereksiz yere genişletilmek istendiğini ve bunun sonucunda bölgedeki parkın inşaat alanına dönüştürüldüğünü ifade etmişti.

Kadıköylüler, projeye karşı olduklarını belirterek, daha fazla yeşil alan ve kıyıların korunmasını talep etmişlerdi. Ayrıca, Kalamış sahilindeki marina çevresindeki çitlerin kaldırılması ve bölgenin halkın kullanımına açılması çağrısında bulunulmuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ YAT LİMANI

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.

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ÖZELLEŞTİRME İDARESİ YİNE TAŞINMAZ SATIYOR

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilanına göre, Aydın'da 4, İstanbul ve Şanlıurfa'da ikişer, Antalya ve Nevşehir'de birer olmak üzere 5 ildeki 10 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. Aydın, Antalya ve Nevşehir'deki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 7 Mayıs, Şanlıurfa'daki taşınmazlar için 8 Mayıs, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmaz için 9 Mayıs ve Esenyurt ilçesindeki taşınmaz için 14 Mayıs olarak belirlendi.