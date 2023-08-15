‘Kalbimizin Kıyısından’ Pazar’a uzanan festival

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Pazar Kültür-Sanat ve Çocuk Şenliği için geri sayım başladı. Çocuk etkinliklerinden köy ve mahalle şenliklerine, panelden forum ve söyleşilere, imza günlerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliğin yer alacağı şenlik 21-27 Ağustos tarihleri arasında Rize’nin Pazar ilçesinde gerçekleştirilecek.

Pazar Kültür ve Sanat Evi, İstanbul Pazarlılar Birliği, Ankara Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği ve Pazar Kent Meclisi’nin düzenliği 4. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği, “Kalbimizin Kıyısından” mottosu ile düzenleniyor.

Şenlik 21 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00’te Çarşıbaşı’ndan yürüyüşle başlayacak. Daha önceki yıllarda iki gün olarak düzenlenen etkinlik bu yıl tam bir hafta. 4. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği’nde “Çayın ve ÇAYKUR’un Geleceği”, “Lazca’yı Yaşatmak”, “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Çevre?”, “Nasıl Bir Yerel Yönetim?” konuları üzerine paneller, “Gençler Nasıl Bir Pazar İstiyor?”, “Kadınlar Nasıl Bir Pazar İstiyor?” konularının tartışılacağı söyleşiler, Kadıköy Atölye’nin yapacağı yüz boyamadan resim yapmaya, yaratıcı dramadan animasyon oyunlarına kadar pek çok çocuk etkinliği ve Nurdan İpek, Yasemin Göksu, Selçuk Balcı, Yasemin Yıldız, Zeynep Birinci, Zeki Uçkan, Hülya Polat konserleri ve daha fazlası, kalbinin kıyısında Karadeniz’i, bölgeyi taşıyan herkesi Pazar’a bekliyor.

Pazarlı yazarların imza günleri ve söyleşileri ise bu yıl yazarların kendi mahallelerinde ve köylerinde yapılacak. Pazar Hamidiye Plajı’nda çevre temizliği ve yüzme etkinliği, Hunar Köyü’nde de müzikli, horonlu köy şenliği yapılacak.