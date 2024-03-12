Kalkınma ajanslarına yaklaşık 2 milyar TL ödenek ayrıldı

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile öngörülen toplam tutar 1 milyar 800 milyon TL olarak belirlendi.

Güncel 12.03.2024 09:35 Giriş: 12.03.2024 09:35

Güncelleme: 12.03.2024 09:53 Kaynak: Haber Merkezi

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