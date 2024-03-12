Kalkınma ajanslarına yaklaşık 2 milyar TL ödenek ayrıldı
Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile öngörülen toplam tutar 1 milyar 800 milyon TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında Kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararıyla öngörülen toplam tutar 1 milyar 800 milyon TL olarak belirlendi.
Ödeneğin yüzde 50'lik kısmı illerin ve bölgelerin sosyo-gelişmişlik sıralaması araştırması ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek karar hükümlerine göre İstanbul'a 20 milyon, İzmir'e 24 milyon, Ankara'ya 22 milyon TL ayrıldı.
İllere göre kullanılacak transfer payları şöyle: