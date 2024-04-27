Kamboçya'da mühimmat infilak etti: 20 asker öldü

Kamboçya'da askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 asker hayatını kaybetti.

Kamboçya'da askeri mühimmatın patlaması sonucu 20 asker yaşamını yitirdi.

Başbakan Hun Manet, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Kampong Speu bölgesindeki askeri üste mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Hun Manet, hükümetin olayda ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirtilmedi.