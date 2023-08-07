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Kamboçya'nın 38 yıllık başbakanı, koltuğunu oğluna devretti

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 38 yıldır devam ettiği başbakanlık görevini oğlu Hun Manet'e devrederek istifa etti.

Dünya
  • 07.08.2023 09:24
  • Giriş: 07.08.2023 09:24
  • Güncelleme: 07.08.2023 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
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Kamboçya'nın 38 yıllık başbakanı, koltuğunu oğluna devretti

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, bugün yayımladığı kararnameyle yaklaşık 40 yıldır iktidarda olan Hun Sen'in oğlu Hun Manet’i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. 45 yaşındaki Hun Manet, aynı zamanda Kamboçya'nın ordu komutanı.

İki hafta yapılan ve ana muhalefetin sokulmadığı seçimlerde iktidar partisi olan Kamboçya Halk Partisi (CPP) 125 koltuk bulunan parlamentoda 120 koltuk kazanmıştı.

Başbakanlık koltuğunu devretme kararını seçimlerden hemen önce açıklayan Hun Sen'in kariyerine senato başkanı olarak devam etmesi bekleniyor.

Başbakanlık görevini devralması planlanan Hun Manet, 20 Nisan 2023'te Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

CPP Merkez Komitesi, 24 Aralık 2021’de Hun Manet'i oy birliğiyle "geleceğin başbakanı" seçmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 40 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti
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