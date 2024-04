Kameralar Filistin’deki kayıplara çevriliyor

Kültür Sanat Servisi

“Kırık Kameralar” gösterim programı Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da devam ediyor. Programda, Filistin’de yaşanan kayıpları gündeme getiren kısa ve uzun metrajlı filmler yer alıyor. Çatışmalı bir coğrafyanın görsel kaydını tutan seçki, sömürgeciliğin toplumsal, politik ve ekolojik boyutlarını irdeliyor. Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından tüm filmler, 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Kırık Kameralar Gösterim Programı şöyle:

• We No Longer Prefer Mountains (Artık Dağları Tercih Etmiyoruz)

Yönetmen: Inas Halabi

Tarihler:

25 Nisan Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org

Artık Dağları Tercih Etmiyoruz

• 5 Broken Cameras (Beş Kırık Kamera)

Yönetmen: Emad Burnat ve Guy Davidi

Tarihler:

27 Nisan Cumartesi, 15.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org

• Al jaar qabla al daar (Kapımızdaki Komşu)

Yönetmen: CAMP (Shaina Anand ile Ashok Sukumaran, Shereen Barakat, Nida Ghouse, Mahmoud Jiddah, Mahasen Nasser Eldin, Aarthi Parthasarathy)

Tarihler:

27 Nisan Cumartesi, 17.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org

∗∗∗

KISALAR

• P is for Palestine (Filistin’in F’si)

Yönetmen: Muhammad Nour ElKhairy

• Ambience (Ambians)

Yönetmen: Wisam Al Jafari

Ambians

• Memory of the Land (Toprağın Hafızası)

Yönetmen: Samira Badran

Tarihler:

27 Nisan Cumartesi, 18.30, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org