Kamerun’daki inşaatın parası 10 aydır ödenmedi

Doğa KÖSE

Kamerun’un Douala kentinde yaptığı Japoma Stadyum şantiyesinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerinin yaklaşık 10 aydır verilmediğini söyleyerek dün Yenigün İnşaat’ın İstanbul’daki ofisi önünde eyleme başladı.

Eyleme ilişkin bilgi veren İnşaat İş Genel Sekreteri Yunus Özgür, ödeme konusunda anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Ödemelerin yaklaşık 10 ay geciktirildiğini belirten Özgür, şirket yetkilileri tarafından geçiştirildiklerini aktardı. Firmadan yanıt alamadıklarını söyleyen Özgür, ulaşılabilir olduklarını dile getirdi.

Direnişteki işçilerden Göksel Arpa ise inşaatın 2017’nin sonunda başladığını ve o günden beri işçilerin mağduriyet yaşadığını belirtti. Arpa, yaşadıklarını şöyle anlattı: “İnşaat başladığından beri paraların verileceği bahanesiyle sürekli olarak geri çağrıldım, izindeyken dahi geri çağrıldım, her seferinde paramın ödeneceği söylenip ödenmedi. 200 kişiye yakın arkadaşımız da aynı mağduriyeti yaşıyor” dedi.

ŞİRKET BİZİ OYALADI

Şantiyede çalışan bir diğer işçi Mesut Gündüz de mücadelenin haklarını alana kadar devam edeceğinin altını çizdi. İşe 2019’da başladığını ve maaşların eksik ödendiğini aktaran Gündüz, şöyle konuştu: “Maaşlar yaklaşık 1 senedir ise ödenmiyor. Defalarca paralarımızın verilmesi için konuştuk fakat oyalandık. Ailesel sebeplerle Türkiye’ye döneceğimi söylediğimde Kamerun’a tekrar gelmem gerektiğini söylediler. Gelmeyeceğimi belirttiğimde ise tehdit edildim. Biz de haklarımızı aramak için eyleme geçtik. Şantiyede yaklaşık 200 kişi çalışıyor ve hepsi para verilmemesi nedeniyle işi bıraktı. Sadece 4 kişi hakkımızı aramak için eyleme başvurduk.” Söz konusu iddialar için iletişime geçtiğimiz Yenigün İnşaat yetkililerinden yanıt alamadık.

Öte yandan işçiler eylemlerini bugün şirketin Ankara’daki merkez ofisinin önüne taşıyacak.