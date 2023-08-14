Kamp alanındaki yangın büyüdü, ÖSO'nun eğitim aldığı kışla boşaltıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı kamp alanında çıkan yangın devam ederken, bir dönem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının eğitim aldığı Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı kamp alanında çıkan yangın devam ederken, bir dönem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının eğitim aldığı Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hirfanlı kamp alanında gündüz saatlerinde çıkan ot yangını büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, devam eden yangın nedeniyle bir dönem Özgür Suriye Ordusu mensuplarının eğitim aldığı Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik tedbirlerinin üst düzeye çıkarıldığı alanda jandarma ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor. Öte yandan alevlere müdahale etmek için bölgede helikopter de çalışmalara başladı.