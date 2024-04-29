Kampüsten selam, Filistin'den teşekkür

ABD’deki üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda polis en az 270 kişiyi gözaltına aldı. Polisin sert tavrı tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine rağmen devam ediyor.

ABD’de önceki gün gerçekleştirilen gösterilerde polis, Filistin destekçisi öğrencilere sert müdahalede bulundu. Indiana Üniversitesi’nde bir araya gelen göstericilere müdahale eden ABD polisi, 23 Filistin yanlısı göstericiyi gözaltına aldı. Indiana Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada ise “Indiana Üniversitesi, kampüste üniversite politikasına uygun barışçıl protestoları desteklemeye devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ABD polisi, Arizona Eyalet Üniversitesi kampüsünde izinsiz kamp kuran Filistin destekçilerine müdahale ederek 15’i öğrenci 72 kişiyi gözaltına aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversite arazisinde kamp kurmak yasak. Yasal gösteriler ancak izin verilen saatlerde gerçekleştirilebilir” denildi. Açıklamada, gözaltına alınan 72 kişi hakkında izinsiz giriş suçundan dava açıldığı belirtildi.

BAŞKAN ADAYI GÖZALTINDA

Washington Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Filistin yanlısı gösterilerde ise ABD polisi en az 80 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Parti'den bağımsız aday Jill Stein de bulunuyor. Northeastern Üniversitesi’nin Boston’da bulunan kampüsünde kamp kuran yaklaşık 100 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Güney California Üniversitesi'nde ise kampüsün kapatılması kararı alındı.

Harvard Üniversitesi’nde kamp kuran öğrencilerin Filistin'e destek gösterisi sürüyor. Öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti. Üniversite çalışanları bayrağı indirirken göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

HOLLANDA’DA PROTESTO

Hollanda'da da bir araya gelen gruplar, McDonald’s şubelerinin önünde İsrail'i protesto etti.

Şubenin önüne Filistin bayrakları ile “McDonald’s soykırımı besliyor”, “Yaptığın soykırımın yanına ekstra patates kızartması ister misin?", “Gazze saldırı altında” yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, McDonald’s'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

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PANKARTLARLA SESLENDİLER

Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, ABD ve Avrupa'dakiler başta olmak üzere kendileriyle dayanışma gösterilerinde bulunan üniversite öğrencilerine teşekkür ederek protestoyla karşılık verdi. Refah bölgesindeki bir okulda Filistinli öğrenciler, pankartlarla Batı üniversitelerindeki gösterilere benzer bir eylem düzenledi. Filistinli öğrenciler, "Minesota Üniversitesi öğrencilerine Gazze ile dayanışmasından dolayı teşekkür ederiz", "Gazze'de savaş, eğitimi mahvediyor" pankartlarını açtı.