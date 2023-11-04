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Kamu binaları ile ilgili tasarruf kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

Güncel
  • 04.11.2023 01:07
  • Giriş: 04.11.2023 01:07
  • Güncelleme: 04.11.2023 01:13
Kamu binaları ile ilgili tasarruf kararı Resmi Gazete'de

Bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi, 2030 yılına kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarıldı.
 

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