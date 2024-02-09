Kamu emekçileri 3600 ek gösterge talep ediyor

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 3600 ek gösterge talebiyle eylem yaptı. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs genel seçiminden önce birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü verdiğini anımsattı.

Çalışma Bakanı tarafından kanun teklifinin hazır olduğu söylenmesine rağmen bugüne kadar Meclis'e getirilmemiş olmasına tepki gösteren Demirel, “Yıllardır bu yasayı bekleyen kamu çalışanları adına büyük bir müjde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yönetim kademesinde olan şeflerimiz, teknik personellerimiz, memurlarımız ve yardımcı hizmetler sınıfımız açısından da eksik kalmıştır. Hayal kırıklığı yaratmıştır. 3600 ek göstergenin eksik kalan tarafının tamamlanması, erişim kısıtlanmasının kaldırılması, kamu çalışanlarının tamamını kapsaması için TEÇ-SEN olarak sürekli eylemsel hale geçtik” dedi. Sendika üyesi memur emeklisi 69 yaşındaki Mehmet Bayraktar, "Maaşın yüzde 25'inde bir kayıp var. Bu yapılan memurlara çok büyük bir haksızlık. Bu insanları, bu emeklileri, kendi babası yaşındaki insanları mağdur etmesinler. Ayıptır, günahtır.” diye konuştu.