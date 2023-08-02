Kamu emekçileri gerçek yasa istiyor

Kamu emekçilerinin gelecek yılki toplu iş sözleşmesi süreci dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan KESK üyeleri, “Sefalet ücretini kabul etmeyeceğiz” diyerek gerçek bir TİS masası istedi.

Emek Servisi

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri dün ilk toplantıyla başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme sürecine ilişkin kamu emekçileri taleplerini sokağa çıkarak haykırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştiren KESK, “Sefalet ücretini kabul etmeyeceğiz” derken görüşme öncesi açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “1. yıl yüzde 70, 2. yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklif ile masaya gelmiş durumdayız” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan ilk toplantıda memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmaları dinlenecek. Toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvimin belirlenmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil ediyor.

KESK İŞ BIRAKACAK

TİS görüşmeleri öncesinde KESK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirirken İzmir’den Antalya’ya kadar çok sayıda kentte de kamu emekçileri, haklarını istemek için sokağa çıktı. KESK, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin süreceği Ağustos ayının 10’unda bir günlük iş bırakma kararı aldığını da duyurdu. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Sefalet ücretini kabul etmeyeceğiz. Gerçek bir toplu sözleşme olması için masada taleplerimizi ileteceğiz” dedi. Yeni döneme dair işyerlerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, çalışmalar ve taleplerini bakanlığa ilettiklerini söyleyen Bozgeyik, TİS yasasının değiştirilmesini istediklerini bakanlığa ilettiklerini bildirdi. “Sefalet ücretine teslim olmayacağız” diyen Bozgeyik, şunları ifade etti: “Kamu emekçileri aldıkları ücretler ile kira sorunu yaşıyorlar. Kira yardımı talebimiz var. Kamunun talan sorunu hepimizin sorunu. Kemer sekme politikalarına karşı, enflasyonist politikaya karşı tüm yurttaşlara bir çağrı yapıyoruz. Hep birlikte KDV artışlarına hayır diyelim.”

Öte yandan ilk toplantı sonrası Bakan Vedat Işıkhan, "Yaklaşık bir ay sürecek görüşmelerimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum’’ dedi.

TİS’Lİ SENDİKA YASASI ŞART

İzmir ve Antalya’da da kamu emekçileri, “İnsanca çalışma koşulları insanca bir yaşam için grevli TİS’li bir sendika yasası” taleplerini yineledi. KESK İzmir Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Konak Eski Sümerbank önünde toplanan kamu emekçileri, siyasal iktidarın seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurduğunu belirtti. KESK Antalya Şubeler Platformu’nun açıklamasında ise “Kendi yandaş sendikalarıyla TİS görüşmelerini yürütüp kamu emekçilerini bir kere daha sefalete mahkûm etmek istiyorlar” ifadeleri kullanıldı.