Kamu emekçileri resmen kandırılıyor

Kamuda toplu sözleşme sürecinde anlaşma yapılamadığı için Hakem’e gidilecek. KESK üyeleri, iktidarın kendilerini oyaladığını söyledi, insanca yaşam ücreti istedi. Bakanlık ve Memur Sen hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

EMEK SERVİSİ

Yaklaşık 6,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Topu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin yeni teklif vermeyip sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmasına tepki büyük. Kamu emekçileri, insanca yaşayacak ücret talep ediyor.

KABUL ETMİYORUZ

Ankara’daki Sakarya Caddesi’nde KESK, toplu sözleşmenin kamu emekçilerinin genelini kapsayan mali ve sosyal haklara ilişkin bölümünün sadece maaş artışı başlığı değil tamamının Hakem Heyeti sürecinde görüşüleceğini ifade ederek açıklama yaptı. Kamu emekçilerine sefalet dayatıldığını dile getiren KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “KESK olarak laf salatası ile 25 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

REVİZELER BELİRSİZ

Kamu emekçilerinin en temel haklarının bir kez daha görmezden gelindiğini belirten Bozgeyik, şöyle konuştu: “Öncelikle hizmet kolları masaya toplamda 807 teklif götürmüştür. Memur Sen Genel Başkanının gece yaptığı açıklamaya göre bunların sadece 291’i mutabakata yansımıştır. Bu 291 maddenin 128’nin ‘yeni ve revize edilen’ madde olduğu söylense de kaç tanesinin yeni kaçının revize edilen madde olduğu açıklanmamıştır. En önemlisi ‘hizmet kollarında önemli kazanımlar elde ettik’ dense de buna ilişkin tek örnek bile verilememiştir. Toplu sözleşmenin kamu emekçilerinin genelini kapsayan mali ve sosyal haklara ilişkin bölümünün sadece maaş artışı başlığı değil tamamı Hakem Heyeti sürecinde görüşülecektir. Buna rağmen hem yandaş konfederasyon genel başkanı hem de Çalışma Bakanlığı toplu sözleşmenin geneline ilişkin gerçekleri ters yüz eden açıklamalar yapmıştır. Cumhurbaşkanı’n seçim sürecinde sözünü verdiği, Çalışma Bakanı’nda da ikinci teklifi sunarken ifade ettiği 1. dereceye yükselen tüm kamu emekçilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılması konusunda çalışma yapılması belirsiz bir tarihe ertelenmesi konusu ‘büyük bir başarı, büyük bir kazanım’ gibi sunulmuştur.”

CUMHURBAŞKANI SEÇİYOR

Öte yandan kamu işvereninin, 2024 yılı için yüzde 14+9, 2021 yılı için yüzde 6+5 olan ilk teklifinin konfederasyonlar tarafından kabul edilmemesinin ardından ikinci teklifi olan 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 de kabul görmemişti. Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in katılımıyla gerçekleştirilen üçüncü toplantının sonunda, Memur-Sen oransal kısımda mutabakat sağlanamadığını, 11 hizmet kolunda ise mutabakata varıldığını duyurdu.

Bu zamana kadar 11 kişilik Hakem Kurulu’nun 7’si Cumhurbaşkanı tarafından belirlendi. Süreç, toplu sözleşmede mali ve sosyal haklara ilişkin bölümünün tamamının Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmasıyla devam edecek. En geç 31 Ağustos’a kadar karar vermesi beklenen Hakem Kurulu’nda Cumhurbaşkanı’nın dışında 4 üye de sendikalar tarafından belirleniyor. Hakem Kurulu’na taşınan toplu sözleşmelerde hep hükümet tekliflerine imza atıldı.

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İmzalar atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni’nde konuştu. Işıkhan, toplu sözleşme sürecine ilişkin “Ocak 2024’te yüzde 40-45’e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize” dedi. Kamu görevlileri ve emeklilerinin, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.