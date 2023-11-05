Kamu emekçilerinin enflasyonu rekor kırdı!

Büro Emekçileri Sendikası’nın verilerine göre kamu emekçileri enflasyonu ağır hissediyor. Araştırmaya göre enflasyon aylık yüzde 5,22; yıllık ise yüzde 105,08.

EKONOMİ SERVİSİ

Enflasyonu toplumun her kesimi başka türlü yaşıyor. TÜİK, aylık yüzde 3,43; yıllık yüzde 61,36 oranında enflasyon artışı açıklasa da kamu emekçileri başka oranda hissediyor.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması'na göre ekim ayı enflasyon verileri oldukça yüksek. BES'in verilerine göre, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,22 arttı. Yıllık enflasyon ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,08 olarak hesaplandı.

“Hükümetin kamu emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 6 toplu iş sözleşmesi ile maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre temmuz-ekim birikimli dört aylık ayı TÜFE rakamı yüzde 29,41 ile 23,41 puan gerisinde kalmıştır” denilen açıklamada, hesaplamalara göre temmuz-ekim birikimli dört aylık emekçilerin enflasyonu yüzde 37,35 oldu.

GIDA DA FIRLADI

Kamu emekçilerinin ekim ayında ücretlerinde yüzde 31,35 puanlık enflasyon kaybına uğradığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu durumda gıda enflasyonunda BES tarafından açıklanan kamu emekçilerinin enflasyonu yıllık bazda ise ekim ayında yüzde 61,36 olan TÜİK enflasyonun 43,72 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 105,08 olmuştur. Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının 52,61 puan üzerinde tamı tamına yüzde 124,60 olmuştur” ifadeleri kullanıldı.