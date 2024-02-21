Kamu emekçisinin eyleme katılmasına ceza verilemez!

Birgül BİRBEN

Anayasa Mahkemesi (AYM), Büro Emekçileri Sendikası (BES) İşyeri Temsilcisi ve İŞKUR çalışanı Sinan Ok’a 2015’te katıldığı bir basın açıklaması nedeniyle disiplin cezası verilmesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla 2015’te, memur maaşı toplu sözleşmesinin görüşüleceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar yapılacak yürüyüşte Sinan Ok gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ok’un gözaltına alındığına yönelik bilgi İŞKUR’a bildirildi. Ok’a ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet’ ve ‘polise mukavemet’ suçlamasıyla uyarı cezası verildi. Disiplin cezasına itiraz ederek yargıya başvuran Ok, bir sonuç alamaması üzerine konuyu AYM’ye taşıdı. Başvuruyu değerlendiren AYM, Ok’un sendikasının çağrısıyla, memur zammı gibi doğrudan kendisini ilgilendiren bir konuda gösteri yürüyüşüne katıldığını hatırlattı. Kanunda memuriyetin ağırbaşlılıkla ilişkilendirilerek, kamu görevlisinin ciddi, ölçülü ve olgun olmasının hedeflendiğini ancak bunun kişinin kendisini sansürlemesi anlamına gelmeyeceğini belirten AYM, gösteri yürüyüşünün de bireylerin ortak fikirlerini birlikte savunmak ve duyurmak adına temel bir araç olduğunu değerlendirdi. Gösteri yürüyüşünün engellenmesinin ve Ok’a yönelik disiplin cezasında, eylemin ‘memuriyet vakarına aykırı davranış’ olarak değerlendirilmesinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşı geldiğinin gerekçelendirilemediğine hükmeden AYM, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

TAZMİNAT ÖDENECEK

AYM, Ok’un manevi tazminat talebini de kısmen kabul etti. Yüksek Mahkeme, hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması için dosyanın Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine ve başvurucu Sinan Ok’a 18 bin TL maddi tazminat ödenmesine hükmetti.