Kamu işçileri ek zam istiyor

İnsan onuruna yakışır bir ücret talep eden kamu işçileri, 700 bin kişi için ek protokol yapılmasını istedi.

Çalışma Yaşamı 08.01.2024 13:14 Giriş: 08.01.2024 13:14

Güncelleme: 08.01.2024 13:18 Kaynak: Haber Merkezi

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Yaklaşık 750 bin kamu işçisini etkileyen yüzde 32 oranındaki maaş zammına tepki büyük. Geçen yıl mayıs ayında yapılan toplu iş sözleşmesiyle kamu işçilerine ilk yarıda yüzde 45, ikinci yarıda yüzde 15 oranında zam yapıldı. En düşük işçi ücreti ilk yarıda brüt ücret 21 bin 750 TL oldu. Yılın ikinci yarısında ise kamu işçilerinin ücret zammı enflasyonun altında kaldı. Kamu işçileri insan onuruna yakışır bir ücret talep etti. Gelir dağılımında adalet sağlanmasını talep eden işçiler, 700 bin kişi için ek protokol yapılmasını istedi.