Kamu işçileri zam için gereken dersi verecek

Birgül BİRBEN

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan sağlık işçileri basın açıklaması yaparak ek protokolde imzalanan yüzde 32,57’lik zammı protesto etti. Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kamu işçileri, işyerlerinin önünde yaptığı basın açıklamasında, Türk-İş’e tepki göstererek “İşçiler gereken dersi verecek.” dedi.

Bursa’da Öz Sağlık-İş’in yetkili olduğu hastanede basın açıklamasını okuyan işyeri temsilcisi Samet Tavukçu, “Gece gündüz demeden, depremde, yangında, selde, pandemide şartlar ne kadar zor olursa olsun memleketi, vatandaşı için bir an bile tereddüt etmeden her daim 24 saat aralıksız hizmet veren biz sağlık çalışanları olarak bugün buraya hoş gelmek, yüzümüzde küçük de olsa bir tebessümle mutlu gelmek elbette ki çok isterdik.” dedi. Sözkonusu zammı kabul etmediklerini söyleyen Tavukçu, “Oturdukları koltuğa yapışmış kravatlılara son yaşanan ek protokol sürecinden sonra üniforması ter içinde alın terini kazanan tüm işçi kardeşlerimiz gereken dersi verecektir. Bundan kimsenin ama hiç kimsenin kesinlikle şüphesi olmasın” diye konuştu. Tavukçu, yüzde 49,25 zammın 1 Ocak itibariyle geçerli olması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.