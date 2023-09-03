Kamu kaynağı havuzda boğuldu

Türkiye’nin en eski kapalı yüzme havuzu olan Anıttepe Yüzme Havuzu, karadelik haline geldi. Yerinde yeller esen havuzun maliyeti 266,7 milyon TL’ye fırlarken tamamlanma yılı 2025 olarak güncellendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye'nin en eski kapalı yüzme havuzu olan Ankara Tarihi Anıttepe Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla 2017 yılında yıkıldı. Bakanlık, yeni havuzun 2020 yılına kadar tamamlanacağını açıkladı.

2020 yılında hizmete girmesi planlanan havuz 2023 yılı itibarıyla halen bitirilemezken maliyeti de fahiş boyutlara ulaştı.

Anıttepe Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu için ilk ihale 2018 yılında düzenlendi. İhale kapsamında 34 milyon 710 bin TL'lik sözleşme yapıldı. Ancak birçok projede olduğu gibi burada da işler beklenildiği gibi gitmedi. Toplam 34,7 milyon TL maliyetli ihale kapsamında 2020 yılında bitirilmesi planlanan havuzun inşaatı tamamlanamadı.

BİTMEYEN HAVUZ



Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarım kalan havuz inşaatının tamamlanması amacıyla 2020’de yeni bir ihale daha açtı. 2020 yılındaki ihale kapsamında ise 41 milyon 866 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Havuz, 41,8 milyon TL bedelli ihale kapsamında da bitirilemedi.



YEDİYE KATLANAN MALİYET



Yapımı yılan hikayesine dönen havuz için 2023 yılında da ihale düzenlenmek zorunda kalındı. 6 Haziran’da düzenlenen, 8 Ağustos’ta ise sözleşmesi imzalanan ihale, havuzun öngörülenden 7,7 kat daha fazla harcama ile bitirilebileceğini ortaya koydu. Buna göre, 8 Ağustos 2023’te bakanlık, Anıttepe Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı için 190 milyon 111 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Havuzun yapımının 20 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.