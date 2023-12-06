Kamu kaynağı “İhvan” kitabına!

Türkiye’nin en borçlu belediyesi AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Millet Kıraathanesi için 5,2 milyon TL harcadı. Kütüphaneye İhvan’ın akıl hocası Karadavi’nin ve Fahrettin Altun’un kitapları da temin edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kasım 2023 itibarıyla 2 milyar 166 milyon TL’ye ulaşan Hazine borcu ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fahiş bir harcamaya imza attı AKP’li Tahir Büyükakın idaresindeki belediye, Darıca Millet Kıraathanesi için milyonlarca liralık mobilya ve kitap satın aldı. Kıraathane için alınan kitaplar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün Milli Eğitimi 100 yıllık anlaşma ile ABD’ye verdiğini iddia eden Emine Şenlikoğlu’nun, İhvan’ın akıl hocası Karadavi’nin ve Fahrettin Altun’un kitaplarının da yer aldığı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım'da, “Derince Millet Kıraathanesi Kurulumu Kapsamında Malzeme ve Mobilya Alımı” ihalesi düzenledi. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ihale için 5 milyon 745 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı.

DİKKAT ÇEKEN KİTAPLAR

AKP’li belediyenin kıraathane için düzenlediği ihale kapsamında 22 adet kitaplık, 19 adet çalışma masası, 12 adet masa, dolap ve sandalye gibi malzemelerin alınacağı bildirildi. Mobilyaların yanı sıra ihale ile kıraathane kütüphanesine kitap alınacağı da kaydedildi. İhale dokümanları arasında yer alan kitap listesindeki isimler ise dikkati çekti. Dünya ve Türk Edebiyatı klasiklerinin yanı sıra iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerin kitaplarının da listeye yerleştirildiği görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan kitap listesine, Atatürk ve İsmet İnönü’nün Milli Eğitimi 100 yıllığına ABD'ye verdiğini öne süren Emine Şenlikoğlu’nun kitapları da yazıldı. İhvan’ın akıl hocası olarak bilinen Yusuf el-Karadavi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da belediyenin kitap listesinde yer alması dikkat çekti.

LİSTEDE YOK YOK

Derince Millet Kıraathanesine alınacak kitaplar için hazırlanan listede yer alan bazı isimler ve kitapları şöyle sıralandı:

• Emine Şenlikoğlu: Bir Adımlık Koşu, İslam’da Erkek, Müslüman Kadın Avrupa'da, Ruhumun Penceresi, Mahkum Duygular

• Yusuf el-Karadavi: Öncelikler Fıkhı

• İhsan Şenocak: Nahve Rayeti’l İslam

• Fahrettin Altun: Modernleşme Kuramı, Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi, 15 Temmuz'da Medya

• Recep Tayyip Erdoğan: Daha Adil Bir Dünya Mümkün