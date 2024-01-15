Kamu kaynakları cemiyete seferber

MEB’e bağlı çok sayıda okulun fiziki yetersizlikleri bulunurken AKP’li belediyelerin, İlim Yayma Cemiyeti’nin yurtlarının tadilat ve onarım işleri ile ek inşaatları için toplam 33 milyon 625 bin 570 TL harcadığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti ile Bilal Erdoğan’ın başkanlığında cemiyete bağlı faaliyet yürüten İlim Yayma Vakfı için kamu kaynakları seferber edildi. 1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti, AKP döneminde gücünü katlayarak artırdı. Kuruluş misyonunu, “Ülkemizin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak” olarak belirleyen cemiyet, neredeyse bütün kamu olanaklarından yararlandırıldı. AKP’li yerel yönetimler, büyük oranda yurttaşın vergileri ile oluşturulan bütçelerini cemiyet için seferber etti.

AKP’li belediyelerin kasası yalnızca cemiyet için değil, 1972 yılında cemiyete bağlı olarak kurulan İlim Yayma Vakfı için de açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 2021 yılı itibarıyla başkanlığını yaptığı vakfın bazı tadilat işleri de AKP’li belediyelerce üstlenildi. Temmuz 2012-Ocak 2024 döneminde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı için harcanan kamu kaynağı toplamı 33 milyon 625 bin 570 TL oldu. Cemiyetin binalarının onarımı, yurtlarının inşaatı ve spor salonlarının düzenlenmesi için gereken para kamu kaynakları ile karşılandı.

HARCAMA ISRARI

AKP idaresindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti’nin hizmet binası için spor salonu yapma ısrarı ise kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumun belgesi niteliğini taşıdı. Belediye daha önce iki kere iptal edilen, “İlim Yayma Cemiyeti Hizmet Binası İçerisinde Spor Salonu Yapım İşi” ihalesini 25 Aralık 2023’te bir kez daha düzenledi. Henüz tekliflerin değerlendirme aşamasında olunan ihale kapsamında Fen İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde iş süresince kullanılması amacıyla binek araç da kiralanacağı öğrenildi.

HARCAMA 34 MİLYONA ULAŞTI

Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti için spor salonu inşa etme ısrarının ardından gözler, kamu kaynakları ile cemiyete sağlanan ayrıcalıklara çevrildi. Cemiyet ve bağlı vakfı için toplamı 33,6 milyon TL’ye ulaşan harcamalardan bazıları şöyle sıralandı:

• Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 677 bin 991 TL harcayarak cemiyetin öğrenci yurdu inşaatının yapım maliyetini üstlendi. (2015)

• İlim Yayma Cemiyeti’nin Balıkesir’deki binasının konferans salonu, 417 bin 500 TL harcanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlendi. (2016)

• Mersin Yenişehir Belediyesi, “İlim Yayma Cemiyeti’ne Ait Hz. Fatma Yatılı Kız Hafızlık Ve Kur-An Kursu Güçlendirmesi Ve Onarım İşi” ihalesi kapsamında 1 milyon 255 bin 800 TL’lik harcamaya imza attı. (2018)

• Bursa Osmangazi Belediyesi, 5 milyon 982 bin TL harcayarak İlim Yayma Vakfı’na yurt yaptı. (2019)

• Mardin Büyükşehir Belediyesi, cemiyetin yarım kalan yurt binasının tamamlanması için 1 milyon 139 bin 677 TL’lik harcama gerçekleştirdi. (2021)

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti binasının 365 bin TL’lik tadilat masrafını karşıladı. (2022)