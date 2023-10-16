Kamu kaynakları dini eğitime

Kamu kaynaklarından dini eğitimi için harcanan paralara bir yenisi daha eklendi. AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 18 milyon TL harcayarak 4-6 yaş Kuran kursu inşa ettireceği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu kaynakları, bir kez daha dini eğitim için seferber edildi. Şahin Şerifoğulları yönetimindeki Elazığ Belediyesi, 4-6 Yaş Kuran Kursu Hizmet Binası için harekete geçti.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Okulöncesi eğitime alternatif model” olarak sunduğu 4-6 yaş Kuran kurslarına bir yenisi daha eklenecek. AKP’li Elazığ Belediyesi, milyonlarca lira harcayarak Diyanet için 4-6 yaş Kuran kursu inşa ettirecek.

18,8 MİLYON TL’LİK SÖZLEŞME



Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 Eylül’de, “İlimiz Sürsürü Mahallesinde 4-6 Yaş Kuran Kursu Hizmet Binası Yapımı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında gerçekleştirilecek işlerin yaklaşık maliyeti, 20 milyon 617 bin 908 TL olarak hesaplandı.



Toplam beş geçerli teklifin olduğu ihale, 11 Ekim’de sonuçlandı.



Belediye ile FDC İnşaat isimli şirket arasında sözleşme imzalandı. Belediyenin 4-6 yaş Kuran kursu binası için yaptığı anlaşmanın tutarı kayıtlara, 18 milyon 888 bin 888 TL olarak geçti. Elazığ Merkez’de yer alan Sürsürü Mahallesi’ne inşa ettirilecek 4-6 yaş Kuran kursunun yapımına 11 Ekim’de başlandı. İnşaatın 11 Nisan 2024 tarihine kadar bitirileceği belirtildi. Diyanet’in yanı sıra yerel yönetimlerin de inşa ettirdiği 4-6 yaş Kuran kursları için kamu kaynakları da adeta seferber ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta imzalanan, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” kapsamında, “Kuran kurslarına gönderilen çocuklar” için bakanlığın bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na toplam 24 milyon 779 bin 550 TL para aktarıldığı biliniyor.

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Binlerce kurs, yüz binlerce öğrenci

Diyanet’in yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarının sayısı ve kurslara katılan öğrenci sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim dikkati çekiyor. 2018 yılında 2 bin 980 olan kurs ve 87 bin 790 olan öğrenci sayısı, yıllara göre şöyle:

2019: Kurs: 7 bin 963 – Öğrenci: 170 bin 513

2020: Kurs: 5 bin 575 – Öğrenci: 181 bin 808

2021: Kurs: 4 bin 437 – Öğrenci: 105 bin 369

2022: Kurs: 5 bin 651 – Öğrenci: 168 bin 439