Kamu kaynaklarını peşkeş çekemezsiniz

Haber Merkezi

Eskişehir’de tarihi Odunpazarı bölgesinde 2015 yılında Türk Dünyası Vakfı ve Eskişehir Valiliği tarafından kamuya ait arsa üzerine ‘Eti Şehir ve Göç Müzesi’ olarak inşa edilen ve 9 yıldır hizmete açılmayan göç müzesi TÜGVA Kıraathanesi oldu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ETİ Şehir ve Göç Müzesi’nin TÜGVA’ya verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Çakırözer, “Kamu kaynakları iktidar eliyle vakıflara peşkeş çekilmeye devam ediyor. Tam 9 yıl önce Türkiye’nin ‘ilk göç müzesi’ olarak temeli atılan ETİ Şehir ve Göç Müzesi hayata geçirilmeden TÜGVA Kıraathanesi tabelası asıldı” dedi.

“Bu müzenin TÜGVA’ya tahsisi nasıl yapıldı? Bu tahsise kim, nasıl izin verdi” diye soran Çakırözer, “Sayın Bakan bunun açıklamasını Eskişehirlilere yapmak zorunda. Bu konuda savcılara, Eskişehir Valiliğimize açık suç duyurusunda bulunuyoruz. Müze yapacağız diye kamu kaynaklarını kullanılıp, kıraathaneye çevrilmesinin, Eskişehir’in en büyük şirketini kandırmanın hesabı sorulmalı, sorumluları cezalandırılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.