Kamu kurumları elektriksiz kaldı

Kamu kurumları, yılbaşından bu yana iptal edilen 147 elektrik enerjisi alım ihalesi nedeniyle pahalıya enerji satın alıyor. EMO Başkanı Mahir Ulutaş’a göre sermayenin kamuya ucuz enerji vermesi beklenemez.

Berkay SAĞOL

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, enerjideki maliyeti de yükseltince kamu kurumları elektriksiz kaldı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki verilere göre yılbaşından bu yana, tam 147 elektrik enerjisi alım ihalesi iptal edildi. Bu ihalelerinin iptal gerekçesinin neredeyse tamamı ‘ihaleye teklif veren istekli çıkmaması’ olarak ifade edildi. İptal nedeniyle yıllık enerji satın alamayan kamu kurumlarının, ulusal tarife üzerinden her ay perakende bir şekilde ödeme yaptığı öğrenildi.

İptalden en çok etkilenenler arasında ise belediyeler bulunuyor. 147 ihalenin en az 49’u belediyelere ve bağlı idarelere aitken 30 ihale ise üniversitelerin oldu. İl sağlık müdürlükleri ve bağlı hastaneler olumsuz etkilenen kurumlar arasında. İptaller arasında, 2024 için elektrik enerjisi alımı yapma amacıyla çıkılan 3 ihale de yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Fethiye Belediyesi 2024 yılı için çıktığı ihaleleri “ihaleye teklif veren istekli çıkmaması” gerekçesiyle iptal edildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, “İhalelerin iptal edilmesi; yapısı gereği doğal tekel olan elektrik enerjisi alanındaki özelleştirmelerin pahalılık yarattığına işaret ediyor” dedi. İptallerin ardından kamu kuruluşlarının bölgelerindeki görevli tedarik şirketlerinden enerji almak zorunda kalacağını aktaran Ulutaş, şunları söyledi: “Kamu zararından daha çok kamunun bile tedarikçi bulamaması uzun yıllardır yurttaşların faturaları yoluyla sübvanse edilen elektrik piyasasının çöktüğünü gösteriyor. Asıl kamu zararı, elektrik piyasanın oluşması ve ayakta durması için sektöre aktarılan devasa kaynak nedeniyle oluşuyor. Kimse için ucuzluk sağlamayan piyasanın bazı kamu kuruluşlarına ucuz enerji sağlaması beklenemezdi.”