Kamu kurumları kapı gösterdi

KYK yurtlarının ardından kamu kurumlarının misafirhanelerinde kalan depremzedeler de zorla çıkarılmaya çalışılıyor. Afetzedelere kalacak yer dahi gösterilmediği öğrenildi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Maraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yaşanan konut ve halk sağlığı sorunları devam ederken, çevre illere yerleştirilen depremzedelerin barınma sorunu ise büyüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerine yerleştirilen afetzedeler, kendilerine bir barınma alternatifi sunulmadan kaldıkları yerlerden çıkarılmak isteniyor.

"72 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜM"

Ankara’da SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisi’nde kalan depremzedeler, kalacak yer sunulmadan konuk evinden tahliye edilmek istendi. Afetzedeler, 18 Ağustos'ta valilik kararıyla kamu misafirhanelerinden çıkarılmaya başlandığını ancak kendilerine bir belge gösterilmediğini söyleyerek yetkililere aradıklarını ve ulaşamadıklarını söyledi.

Bir depremzede, misafirhaneden başka gidecek yerlerinin olmadığını söyleyerek, “Bize kalacak yer göstermeden ‘Çıkın’ diyorlar. Evimiz hasar aldı, burada kalıyoruz. Burada benim gibi 12 kişi kalıyor. Cuma gününden bu yana yetkililere ulaşmaya çalışıyorum. 72 telefon görüşmesi yaptım ama kimseden ses çıkmadı” dedi. Muhatap bulamadıklarını anlatan depremzede “‘Pazartesi günü 11’e kadar çıkacaksınız’ dediler. ‘Polis zoruyla mı çıkaracaksınız?’ diye sorduğumda ‘Hakkınızı helal edin’ dediler. Ellerinden bir şey gelmiyormuş” ifadelerini kullandı.

Ev ararken insanların dolandırıldığını belirten bir başka depremzede ise “Arkadaşım ev bulmak için gitti, dolandırıldı. Memlekete dönemiyoruz, bizi bu halde ortada bırakıyorlar” diye konuştu. Yaklaşık 10 gün önce Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la görüştüklerini söyleyen depremzede “Bakan’a aldığımız duyumları sorduğumuzda ‘Kim size çıkın diyor, burada kendi isteğinizle kalmıyorsunuz’ demişti. Aradan geçen 10 günde ne değişti de bize çıkın diyorlar” diyerek tepki gösterdi.