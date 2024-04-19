Kamu varlıkları son sürat satılıyor

Kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumu ile bilinen AKP, “Elden çıkarma” geleneğini martta da bozmadı. İktidar, İzmir’deki Hazine arazisi ile Urfa’da Sümer Holding’e ait bir taşınmazı toplam 167,7 milyon TL’ye sattı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı.

Türkiye AKP’li yıllarda, daha önce hiç görmediği büyüklükte özelleştirmelere şahit oldu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeye kurban edildi.

Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı da iktidarın kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne seriyor. Kasım 2002'de iktidara gelen AKP, 2003 yılı itibarıyla kamu kaynaklarına yönelik hoyrat politika yürüttü.

HOYRAT TUTUM

AKP iktidarı ile geçilen 2003-2023 döneminde toplam 21 milyar 219 milyon 303 bin TL’lik kamu taşınmazı elden çıkarıldı. AKP’nin kamu taşınmazları satışından elde ettiği gelir, 2021 yılı itibarıyla 10 haneli tutarlara çıktı

2020 yılında 144 milyon 592 bin TL’lik kamu taşınmazını satan iktidar, 2021 yılında 1 milyar 777 milyon 127 bin TL’lik, 2022 yılında 7 milyar 597 milyon 244 bin TL’lik, 2023 yılında ise 3 milyar 914 milyon 583 bin TL’lik kamu taşınmazı satışına onay verdi.

İktidar, kamu varlıklarını satmayı 2024 yılında da sürdürdü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılının ocak ve şubat aylarında 218 milyon 775 bin TL’lik satış yapıldı.

Özelleştirme politikası Mart ayında da sürdürüldü. Buna göre, İzmir Çiğli’de bulunan bir Hazine taşınmazı, 1 Mart’ta 101 milyon TL karşılığında Metropol Un Ürünleri isimli şirkete satıldı. 28 Mart’ta ise Sümer Holding’in Urfa Karaköprü’deki taşınmazı 66 milyon 700 bin TL karşılığında Polat Kardeşler Gayrimenkul isimli şirkete devredildi.

MİLYARLARCA LİRA

AKP döneminde gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışı tutarları, bazı yıllara göre ise şöyle sıralanıyor:

2010: 135 milyon 994 bin TL

2012: 564 milyon 645 bin TL

2014: 2 milyar 289 milyon 161 bin TL

2016: 615 milyon 324 bin TL

2018: 399 milyon 316 bin TL

2020: 144 milyon 592 bin TL

2022: 7 milyar 597 milyon 244 bin TL

2023: 3 milyar 914 milyon 583 bin TL