Kamudan kısarak bütçe fazlası verdi, ‘başarı’ dedi

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Arjantin, aşırı sağcı Javier Milei'nin göreve gelmesinin ardından başlatılan kemer sıkma politikalarının ardından 16 yıl sonra ilk kez bütçe fazlası verdi. Milei, bütçe fazlasını “küresel ölçekte tarihi bir başarı olarak” niteleyerek “kemer sıkma politikalarını sürdürme” sözü verdi.

Bütçe fazlasının sebebi olan kamu harcamalarından yapılan devasa kesintilere karşı halk sokaklara indi. Arjantin'de, çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim bütçesinde kesintiye gitmesine tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires'teki Plaza de Mayo Meydanı'nda toplanan öğrenciler, emekçi sendikalar ve çeşitli kuruluşlar, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya yürüdü. Milei'nin eğitim bütçesini kısma kararına karşı çıkan göstericiler, hükümeti protesto etti.