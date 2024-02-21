Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.

Avrupa Birliği Başkanlığı'na personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda çalıştırılmak üzere, sözlü ve yazılı sınavla 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular 11-25 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapılacak.

Yazılı giriş sınavı, 21 Nisan saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olup, sözlü giriş sınavının yer, gün ve saat bilgilerine e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek.