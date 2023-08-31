Kanada’da 5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

Kanada’da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı. Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı. Polis, bölgedeki arıcıların destek için geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Kanada'nın Toronto kentinde 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı.

Kanada polisi bölgedeki arıcıların olay yerine gelerek destek verdiğini belirterek durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana gelen olay sonrasında kasaların bir süre kazanın yapıldığı bölgede arıların dönmesi için tutulacağı kaydedildi.

Kazanın yaşandığı yolu kullanacak olan sürücülere ise camları kapatarak yolculukların sürdürülmesi yönünde uyarı yapıldı.

"ARILAR DÖNDÜKTEN SONRA KASALAR TOPLANACAK"

Polisten yapılan açıklamada, “Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır” denildi.